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Тренер Ожиганова: Никитин не использует возможности Игоря. Он неопытный тренер

Хоккей

Детский тренер Игоря Ожиганова Геннадий Курдин прокомментировал игру своего воспитанника, который выступает за московский ЦСКА под руководством Игоря Никитина.

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«Лучше всего хоккеист играет, когда у него есть доверие тренера. Думаю, что у Ожиганова не было хороших взаимоотношений с Игорем Никитиным, когда они оба были в «Сибири». В этом году Игорь не играет в большинстве. Это показывает, что он потерял игровое время, если сравнивать с той ситуацией, когда ЦСКА руководил Дмитрий Квартальнов. Считаю, что Никитину нужно использовать лучше качества своих лидеров, а не пытаться ограничивать их в соответствии со своей системой, у него слишком мало опыта.

В Северной Америке такой хоккеист не будет сидеть на скамейке, Ожиганов способен играть на очень высоком уровне. Конечно, нужно посмотреть, как Игорь сможет адаптироваться к североамериканскому хоккею, ему нужно работать над своей мобильностью. В НХЛ нужно уметь быстро переключаться с обороны на атаку и наоборот», — приводит слова Курдина The Athletic.

Напомним, что воспитанниками Курдина являются также такие форварды, как Никита Гусев и Никита Кучеров.

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