Все 20 хет-триков Александра Овечкина в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой третий хет-трик в сезоне и 20-й за время выступления в НХЛ. По этому показателю Овечкин сравнялся с легендарным российским форвардом Павлом Буре и канадским нападающим Дэррилом Ситтлером. Лидером лиги по количеству хет-триков является Уэйн Гретцки (50).
Всего в 946 матчах в НХЛ Овечкин забил 576 шайб и сделал 484 передачи. Он является лучшим снайпером этого сезона.
События дня НХЛ. Ему снова 19! Овечкин догнал Буре и обошёл Кучерова
Русская машина и русская ракета теперь идут вровень.
|Дата
|Соперник
|Очки
|Броски
|Игровое время
|14.01.2006
|«Анахайм»
|3+0
|4
|19.15
|16.12.2006
|«Атланта»
|3+0
|12
|19.44
|30.12.2007
|«Оттава»
|4+1
|5
|21.21
|01.02.2008
|«Монреаль»
|4+1
|6
|24.52
|04.03.2008
|«Бостон»
|3+2
|5
|18.46
|27.11.2008
|«Атланта»
|3+1
|6
|21.32
|01.02.2009
|«Оттава»
|3+0
|4
|20.48
|16.02.2009
|«Флорида»
|3+0
|8
|18.21
|07.02.2010
|«Питтсбург»
|3+1
|6
|25.36
|23.01.2011
|«Торонто»
|3+0
|8
|20.52
|23.02.2013
|«Нью-Джерси»
|3+1
|7
|16.40
|07.04.2013
|«Флорида»
|3+1
|4
|20:53
|11.12.2013
|«Тампа»
|4+0
|6
|22.52
|12.02.2016
|«Миннесота»
|3+0
|10
|19.47
|10.04.2016
|«Сент-Луис»
|3+0
|9
|17.12
|24.11.2016
|«Сент-Луис»
|3+0
|5
|19.00
|29.03.2017
|«Миннесота»
|3+1
|6
|16.15
|06.10.2017
|«Оттава»
|3+0
|6
|19.11
|08.10.2017
|«Монреаль»
|4+0
|8
|17:44
|26.11.2017
|«Торонто»
|3+0
|4
|18.44