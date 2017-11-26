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Все 20 хет-триков Александра Овечкина в НХЛ

Хоккей

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой третий хет-трик в сезоне и 20-й за время выступления в НХЛ. По этому показателю Овечкин сравнялся с легендарным российским форвардом Павлом Буре и канадским нападающим Дэррилом Ситтлером. Лидером лиги по количеству хет-триков является Уэйн Гретцки (50).

Всего в 946 матчах в НХЛ Овечкин забил 576 шайб и сделал 484 передачи. Он является лучшим снайпером этого сезона.

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ДатаСоперникОчкиБроскиИгровое время
14.01.2006«Анахайм»3+0419.15
16.12.2006«Атланта»3+01219.44
30.12.2007«Оттава»4+1521.21
01.02.2008«Монреаль»4+1624.52
04.03.2008«Бостон»3+2518.46
27.11.2008«Атланта»3+1621.32
01.02.2009«Оттава»3+0420.48
16.02.2009«Флорида»3+0818.21
07.02.2010«Питтсбург»3+1625.36
23.01.2011«Торонто»3+0820.52
23.02.2013«Нью-Джерси»3+1716.40
07.04.2013«Флорида»3+1420:53
11.12.2013«Тампа»4+0622.52
12.02.2016«Миннесота»3+01019.47
10.04.2016«Сент-Луис»3+0917.12
24.11.2016«Сент-Луис»3+0519.00
29.03.2017«Миннесота»3+1616.15
06.10.2017«Оттава»3+0619.11
08.10.2017«Монреаль»4+0817:44
26.11.2017«Торонто»3+0418.44
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