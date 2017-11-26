Все 20 хет-триков Александра Овечкина в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил свой третий хет-трик в сезоне и 20-й за время выступления в НХЛ. По этому показателю Овечкин сравнялся с легендарным российским форвардом Павлом Буре и канадским нападающим Дэррилом Ситтлером. Лидером лиги по количеству хет-триков является Уэйн Гретцки (50).



Всего в 946 матчах в НХЛ Овечкин забил 576 шайб и сделал 484 передачи. Он является лучшим снайпером этого сезона.

События дня НХЛ. Ему снова 19! Овечкин догнал Буре и обошёл Кучерова Русская машина и русская ракета теперь идут вровень.