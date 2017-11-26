Сироткин: наконец-то забил, дальше будет лучше — не так натяжно

Форвард «Магнитки» Никита Сироткин подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (3:2), в котором сумел отметиться голом. В предыдущем матче команд в Риге уральцы выиграли со счётом 3:0.

«Самое главное, что победили сегодня, взяли три очка, это самое важное. Второстепенно, что забил гол, это не так важно. Тренер сегодня утром сказал, что игра будет боевая, расслабляться нельзя, в последние минуты матча ребята бились. Первый гол в КХЛ с криком «наконец-то», родные ждали и переживали, наконец-то забил, дальше будет лучше, не так натяжно, как до этого гола. Сыграла интуиция, да и Оскар кричал «бросай», шайбу забрал. Лучший подарок, что выиграли сегодня», — цитирует игрока AllHockey.