Скудра: то, что творила группа защитников «Торпедо», тяжело объяснить

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счётом 1:5.

«Автомобилист» с победой. Мы, конечно, сегодня после пары побед решили, что можно без игровой дисциплины и выполнения игрового задания сыграть против очень мощного противника. То, что сегодня творила наша группа защитников, – это, конечно, тяжело объяснить. У нас всё просто – нет концентрации, игровой дисциплины – нам очень тяжело, а если это есть, то можем играть и обыгрывать любого. Сегодня в очередной раз доказали сами себе, что, играя, как хотим, увы, результат 1:5», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.