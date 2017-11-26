Мерескин: «Северстали» надо было забивать при «5 на 3», это подарок от судей

Нападающий «Северстали» Александр Мерескин поделился впечатлениями от победы над «Трактором» (3:2 ШБ). Череповецкая команда отыгралась с 0:2, но проиграла по буллитам.



«В первом периоде мы могли сделать счёт 2:0 в свою пользу. Были выходы два в один и один в ноль, но не реализация этих моментов, возможно, сыграло с нами злую шутку. Потом получили две шайбы. Пришлось отыгрываться с 0:2, весь матч посвятили этому.

Надо чаще доставлять шайбу на пятак, не играть в углах, стараться добивать шайбу. Нужны прямые атаки.



Почему не получилось взять три очка? Не забили третью шайбу. В принципе могли в овертайме победить, но нужно было забивать при игре пять на три. Это был подарок со стороны судей, но, к сожалению, не смогли реализовать эти моменты. За это нас соперник и наказал», — цитирует игрока официальный сайт клуба.