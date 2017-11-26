«Нэшвилл» проиграл «Каролине», у Емелина «+1» и 3 броска за почти 21 минуту

«Каролина Харрикейнз» на своём льду переиграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда прервала свою двухматчевую серию поражений. «Нэшвилл» прервал свою серию побед на отметке в четыре матча. В последних 11 матчах команда одержала 9 побед.

Основное время этого матча завершилось при счёте 3:3. За «Каролину» забили Джош Джурис, Виктор Раск и Джастин Уильямс. В составе «Нэшвилла» отличились Виктор Арвидссон, Маттиас Экхольм и Крэйг Смит. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов «Каролина» вырвала победу.

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 20 минут 42 секунды. Россиянин очков не набрал. Он нанёс 3 броска в створ, а показатель полезности составил «+1». Также на счету Емелина 3 силовых приёма и 2 заблокированных броска.