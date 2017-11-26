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«Нэшвилл» проиграл «Каролине», у Емелина «+1» и 3 броска за почти 21 минуту

Хоккей

«Каролина Харрикейнз» на своём льду переиграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда прервала свою двухматчевую серию поражений. «Нэшвилл» прервал свою серию побед на отметке в четыре матча. В последних 11 матчах команда одержала 9 побед.

Основное время этого матча завершилось при счёте 3:3. За «Каролину» забили Джош Джурис, Виктор Раск и Джастин Уильямс. В составе «Нэшвилла» отличились Виктор Арвидссон, Маттиас Экхольм и Крэйг Смит. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов «Каролина» вырвала победу.

Защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 20 минут 42 секунды. Россиянин очков не набрал. Он нанёс 3 броска в створ, а показатель полезности составил «+1». Также на счету Емелина 3 силовых приёма и 2 заблокированных броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 21:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
4 : 3
1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 – Джурис (Крюгер, ван Римсдайк) – 03:35 (5x5), 1:1 – Арвидссон (Экхольм, Сарос) – 15:36 (5x5), 1:2 – Экхольм (Йози, Туррис) – 30:32 (5x4), 2:2 – Раск (Линдхольм, Хэнифин) – 31:37 (5x5), 3:2 – Уильямс (Райан, Раск) – 45:49 (5x4), 3:3 – Смит (Фиала) – 51:15 (5x5), 4:3 – Ахо – 65:00 ( ПБ)
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