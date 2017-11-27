Проиграет ли «Барыс» пятую игру подряд и другие матчи игрового дня КХЛ

Сегодня, 27 ноября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей. Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

«Салават» не сыграет за Вестерлунда. Прогнозы на игровой день КХЛ Назаров припомнит уфимцам 0:6, а «Барыс» потерпит пятое поражение кряду.

«Нефтехимик» – «Салават Юлаев»

«Витязь» – «Амур»

СКА – «Барыс»

«Динамо» М – «Авангард»

ХК «Сочи» – «Ак Барс»

«Слован» – «Куньлунь Ред Стар»



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.