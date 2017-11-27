Проиграет ли «Барыс» пятую игру подряд и другие матчи игрового дня КХЛ

Сегодня, 27 ноября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей. Предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
«Салават» не сыграет за Вестерлунда. Прогнозы на игровой день КХЛ
Назаров припомнит уфимцам 0:6, а «Барыс» потерпит пятое поражение кряду.
«Нефтехимик» – «Салават Юлаев»
«Витязь» – «Амур»
СКА – «Барыс»
«Динамо» М – «Авангард»
ХК «Сочи» – «Ак Барс»
«Слован» – «Куньлунь Ред Стар»
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Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.