Гончаров, Логинов и Солодухин не поехали на выезд «Салавата»

«Салават Юлаев» отправился на выездную серию на матчи с «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». Защитники Александр Логинов и Максим Гончаров, а также нападающий Вячеслав Солодухин остались в Уфе восстанавливаться от травм. Список хоккеистов, отправившихся на выезд:



Вратари: Бен Скривенс, Андрей Кареев, Георгий Дубровский.

Защитники: Захар Арзамасцев, Фёдор Беляков, Станислав Гареев, Анатолий Елизаров, Филип Ларсен, Григорий Панин, Руслан Петрищев, Максим Осипов.

Нападающие: Антон Бурдасов, Георгий Бусаров, Илья Зубов, Йоонас Кемппайнен, Евгений Коротков, Глеб Кузьмин, Энвер Лисин, Максим Майоров, Игорь Макаров, Линус Умарк, Артём Фёдоров, Тему Хартикайнен, Михаил Юньков.

27 ноября «Салават» сыграет с «Нефтехимиком», встреча начнётся в 19:00 мск.