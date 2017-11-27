Райт: я в восторге от предстоящей игры со СКА, есть волнение перед дебютом

Нападающий астанинского «Барыса» Джеймс Райт поделился ожиданиями перед дебютным матчем за казахстанский клуб.



«В первую очередь я в восторге от предстоящей игры. Всегда есть небольшое волнение перед дебютом в новой команде. Я действительно счастлив по поводу текущей ситуации. Это отличная возможность для меня, новый старт. «Барыс» — хорошая команда, надеюсь, что смогу сделать вклад в то, чтобы сделать её ещё лучше.



Я встретился с командой в воскресенье на тренировке. Познакомился с коллективом. Поговорил с тренерским штабом, узнал и понял ожидания тренеров от моей игры.



До перехода я был знаком только с Линденом Веем. Он, как и я, родился в Саскатуне. Мы немного занимались и тренировались летом. Но я играл против «Барыса» в этом сезоне, а также в минувших кампаниях, поэтому многих ребят я знаю», — цитирует Райта официальный сайт «Барыса».

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