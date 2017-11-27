СКА намерен переделать СКК «Петербургский» в крупнейшую ледовую арену Европы

Хоккейный клуб СКА намерен переделать СКК «Петербургский» в крупнейшую хоккейную арену в Европе, а рядом с ним построить коммерческие объекты, информирует «Деловой Петербург».



СКА намерен реконструировать крупнейшую крытую спортивную площадку Петербурга — СКК «Петербургский». На участках вокруг комплекса клуб планирует построить спортивную и коммерческую инфраструктуру. Инвестиции в проект, по оценкам участников рынка, могут превысить 5 млрд рублей, вместимость арены может составить около 20 тыс. зрителей.



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