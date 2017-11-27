СКА: размер новой арены на 20 тыс. обусловлен интересом петербуржцев к хоккею

Петербургский СКА поделился подробностями о планах строительства новой арены для «армейцев».



«В настоящее время разрабатывается концепция застройки участка и развития территории квартала с учётом реконструкции СКК «Петербургский». Парк Победы – исторический центр культурного и спортивного досуга для жителей города, поэтому на клубе лежит особая ответственность – органично развить и придать современный колорит этому району города. Также стоит отметить, что клуб занимается не только профессиональным, но и детско-юношеским хоккеем. В концепции проекта заложено открытие хоккейной школы, таким образом, у детей из Московского и других близлежащих районов будет больше возможностей заниматься хоккеем недалеко от места жительства.



Речь действительно идёт о масштабной реконструкции существующего здания СКК под ледовую арену, рассчитанную на 20 тыс. зрителей. Такая вместимость обусловлена высоким интересом петербуржцев к играм СКА и является мировым стандартом при строительстве новых арен для хоккея и проведения культурно-зрелищных мероприятий. Это будет многофункциональный и уникальный для города проект. Учитывая во многом социальную направленность этого проекта, хоккейный клуб СКА под реконструкцией понимает не только непосредственно перестройку комплекса, но и благоустройство прилежащей территории с возведением нескольких спортивных объектов и размещением дополнительной социально-значимой и ориентированной на широкие массы инфраструктуры», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Дарье Тубольцевой в пресс-службе СКА.

СКА намерен переделать СКК «Петербургский» в крупнейшую ледовую арену Европы