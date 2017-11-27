Чипчура: «Куньлунь» неизвестен китайскому зрителю, хоккей остаётся экзотикой

Нападающий китайского «Куньлунь Ред Стар» Кайл Чипчура поделился мнением о развитии хоккея в Китае.



«Дялога рассказывал, что в Китае едят крыс? Не видел крыс, не знаю, какие компании Дялога посещает. Шанхай — мировой мегаполис, там достаточно европейских и американских ресторанов. Конечно, жизнь в Китае немного экзотична, особенно это касается хоккея, который пока неизвестен китайскому болельщику. Его нельзя сравнить с интересом словацкого зрителя к игре. Необходимо немного подождать, и к „Куньлуню“ привыкнут», — цитирует Чипчуру Hokej.sk.

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