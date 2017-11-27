Назаров: где-то «Нефтехимику» повезло, но ребята старались

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от встречи с «Салаватом Юлаевым», в которой его подопечные одержали победу со счётом 3:2.



«Хочется поблагодарить болельщиков. Аншлаг был, болели за нас. Ребята — молодцы, старались. Где-то, наверное, повезло, где-то, наверное, мастерство сказалось у противника. Но еще раз благодарю ребят — бились до конца, старались, ловили шайбу на себя, делали все возможное, чтобы победить», — цитирует Назарова официальный сайт «Салавата».

«Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику», проиграв пятую из шести последних игр