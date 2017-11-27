Кожевников: Вестерлунду пора предъявлять претензии, игры у “Салавата” нет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о необходимости отставки Эркки Вестерлунда из “Салавата Юлаева”. Уфимская команда проиграла в Нижнекамске местному “Нефтехимику” со счётом 2:3, и это пятое поражение в последних шести матчах.



“Буквально неделю назад руководство “Салавата” сказало, что у них претензий к тренерскому штабу нет. У них к нему полное доверие. Но там уже давно пора предъявлять претензии. Игры у команды нет. По набору команда — одна из сильнейших в стране, третья-четвёртая в лиге. В ней играют сильнейшие иностранцы. Но она же не показывает игру! Давно уже там нет ничего, молодых игроков не видно. Дай бог, чтобы такая уверенность была у руководства, если им есть на что надеяться. Оно должно принимать решение, а мы можем только выводы для себя делать. Я уже давно сказал: игры у команды нет, и непонятно почему”, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.



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«Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику», проиграв пятую из шести последних игр