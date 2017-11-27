Ковальчук — о двух челленджах Знарка: у Олега Валерьевича меткий глаз

Нападающий СКА Илья Ковальчук прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 9:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Хорошая традиция — с таким крупным счётом обыгрывать «Барыс» дома. У них хорошая команда, просто у соперника тяжёлый выезд, а мы отдыхали. Наша задача была — выйти и сразу доставить им неудобства в их зоне плюс бросать побольше, тем более они второго вратаря поставили. С задачей справились, забили четыре гола в первом периоде. Олег Валерьевич брал два раза челленджа, у него меткий глаз. Один из самых долгих матчей, если не брать плей-офф с овертаймами. В конце, когда счёт был крупный, хотелось, чтобы побыстрее судьи разобрались и завершить матч. Но судьи — тоже люди, они должны были разобраться. Счёт матча «Спартак» — «Зенит» знаю, смотрели в перерывах.



Обязательно посвящаю эту победу матерям, вчера был праздник. Мама — наше всё. Вчера они купались в цветах и поздравлениях. Сегодня моя мама была на игре, думаю, ей понравилось.



Сегодня в шесть утра ко мне домой пришли допинг-офицеры, поэтому не особо удалось выспаться. Решение по Олимпиаде от нас не зависит, наше дело — готовиться и надеяться, что здравый смысл восторжествует и все поедут на Олимпийские игры», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



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