Е. Корешков — об 1:9 от СКА: хоккей закончился, когда не засчитали второй гол

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение от СКА со счётом 1:9 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Парни старались, как могли, сопротивлялись, как могли, играли с чемпионом. Хотели показать достойный хоккей. Не всё на данный момент получается. Не секрет, что хоккей закончился, когда не засчитали второй гол. Третий раз подряд уже такое. В Новосибирске, Казани, сегодня два. Мы идём в гору. У меня всё», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.