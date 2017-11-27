Горак: “Витязю” нужно просыпаться и выигрывать, чтобы приблизиться к плей-офф

Нападающий “Витязя” Роман Горак поделился впечатлениями от матча с “Амуром”, в котором его команда уступила в овертайме со счётом 3:4.



“Мы спали в первых двух периодах. Везде опаздывали и проигрывали большую часть сражений. В третьем мы стали играть лучше. Большую часть времени мы провели в зоне соперника. Мы были лучше, но “Амур” забил нам в дополнительное время. В овертайме нам не повезло. Во втором перерыве мы обсудили то, что происходило в первых двух периодах. Никто не грустил, все понимали, что нам нужно проснуться. Нам нужно было прибавить в борьбе и больше бросать по воротам.



Мы хорошо сыграли в третьем игровом отрезке, но всё равно проиграли. Нам нужно просыпаться сейчас. Чтобы приблизиться к плей-офф, “Витязю” нужно выигрывать, нужно использовать шансы”, — передаёт слова Горака корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

«Амур» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Витязь» в овертайме