«Питтсбург» — «Филадельфия»: Ворачек врезался в Мюррея и травмировал его

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей получил травму в матче с «Филадельфией Флайерз» (5:4 ОТ).



Во втором периоде защитник «Филадельфии» Иван Проворов передачей из своей зоны вывел в контратаку нападающего Якуба Ворачека. Форвард на скорости выкатывался на ворота, но потерял равновесие и врезался в Мюррея, травмировав его. Голкипер не смог продолжить игру и в сопровождении партнёров и врача ушёл в раздевалку. Ему на замену вышел Тристан Джарри.

После матча тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сообщил, что у Мюррея травма нижней части тела, сроки восстановления неизвестны.

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