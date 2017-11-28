Проворов набрал 13-е очко в сезоне, сделав футбольную передачу

«Филадельфия Флайерз» потерпел поражение в матче с «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:5 ОТ.



Во втором периоде защитник «лётчиков» Иван Проворов получил шайбу на синей линии в чужой зоне, отдал пас и пошёл на ворота. Получив обратную передачу, россиянин по-футбольному переправил шайбу ногой на Шона Кутюрье, который одним касанием поразил ворота Тристана Джарри.



Для 20-летнего защитника эта передача стала девятой в сезоне, всего он набрал 13 (4+9) очков в 24 матчах.

События дня НХЛ. Бобровский переписал ещё один рекорд «Коламбуса» А Кросби успешно заменил травмированного Малкина.

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