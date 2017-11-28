4 гола Овечкина вошли в топ-10 моментов игры россиян на прошедшей неделе в НХЛ

НХЛ опубликовала подборку лучших моментов игры с участием российских хоккеистов на прошедшей неделе регулярного чемпионата.
1. Шайба Александра Овечкина в матче с «Оттавой Сенаторз».
2. Гол Артемия Панарина в матче с «Баффало Сэйбрз».
3. Шайба Наиля Якупова со вбрасывания за 0,1 секунды до конца периода в матче с «Даллас Старз».
4. Первый гол Александра Овечкина в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
5. Гол Владимира Тарасенко в матче с «Эдмонтон Ойлерз».
6. Шайба Александра Овечкина в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
7. Гол Евгения Кузнецова в матче с «Оттавой Сенаторз».
8. Шайба Ивана Проворова в матче с «Ванкувер Кэнакс».
9. Второй гол Александра Овечкина в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».
10. Сейв Сергея Бобровского на Джеке Айкеле в матче с «Баффало Сэйбрз».
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