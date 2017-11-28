«Трактор» обыграл рижское «Динамо» по буллитам, добившись четвёртой кряду победы

«Трактор» в серии буллитов переиграл рижское «Динамо» со счётом 2:1 Б. Победа стала для челябинской команды четвёртой подряд.



Счёт на 13-й минуте встречи открыли хозяева, удачным броском сумел отметиться защитник Иван Вишневский. «Динамо» сумело восстановить равновесие благодаря заброшенной шайбе Лауриса Дарзиньша во втором периоде. Больше забитых голов зрители не увидели до серии буллитов, в которой сильнее оказались хозяева, победный бросок сделал Ник Бэйлен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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