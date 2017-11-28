Епанчинцев: настрой у «Спартака» был на победу, но подвели индивидуальные ошибки

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение в матче с екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 2:4.



«Соперника — с победой. Что касается игры, то, думаю, зрителям понравилось. Нашу команду поблагодарю за эту игру, они выходили с хорошим настроем, настрой был только на победу, но, к сожалению, ошибки индивидуального характера привели к проигрышу сегодня. Готовимся к следующей игре», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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