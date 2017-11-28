Анкипанс: лишь вчера узнал, что мы так много проигрывали «Трактору», это не рок

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги после поражения в матче с челябинским «Трактором» (1:2 Б).



Упорный матч, тяжелый. Играли против хорошей, интересной команды. Нам было тяжело, но мы вытерпели и заработали очко. Скажем так, мы довольны этим очком. Очень много молодых ребят, они сражались и заслужили одно очко.



Если честно, я только вчера узнал, что мы так много проигрывали «Трактору». Если это так, то это не рок… Но если команда сильнее, то она сильнее. Вот и все", — цитирует тренера официальный сайт «Трактора».

«Трактор» обыграл рижское «Динамо» по буллитам, добившись четвёртой кряду победы