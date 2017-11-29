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«Филадельфия» потерпела 9-е поражение подряд, Проворов очков не набрал

Хоккей

«Филадельфия Флайерз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «акул» забитыми голами отметились Крис Тирни (11-я минута), Джо Торнтон (19) и Марк-Эдуар Власич (37). За «лётчиков» шайбу забросил Клод Жиру. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 25 минут 30 секунд, но результативными действиями не отметился. Это поражение стало для «Филадельфии» девятым подряд.

В ещё одном матче «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно победил «Ванкувер Кэнакс» — 5:2. Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1 : 3
1:2, 0:1, 0:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Жиру (Ворачек, Макдональд) – 00:48 (5x5), 1:1 – Тирни (Бёрнс, Диллон) – 10:29 (5x5), 1:2 – Торнтон (Кутюр, Павелски) – 18:42 (5x3), 1:3 – Власич (Кутюр, Браун) – 36:04 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
5 : 2
3:1, 1:1, 1:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Лэдд (Пелеч, Таварес) – 05:23 (4x5), 1:1 – Ванек (Эрикссон, Ганье) – 06:25 (5x4), 2:1 – де Хаан (Хо-Сэнг, Куин) – 16:42 (5x5), 3:1 – Эберле (Барзал, Бойчак) – 17:42 (5x5), 4:1 – Ли – 23:46 (5x5), 4:2 – Хорват (Танев) – 26:33 (4x5), 5:2 – Таварес (Ли, Пелеч) – 53:35 (5x5)
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