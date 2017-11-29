«Филадельфия» потерпела 9-е поражение подряд, Проворов очков не набрал

«Филадельфия Флайерз» потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «акул» забитыми голами отметились Крис Тирни (11-я минута), Джо Торнтон (19) и Марк-Эдуар Власич (37). За «лётчиков» шайбу забросил Клод Жиру. Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 25 минут 30 секунд, но результативными действиями не отметился. Это поражение стало для «Филадельфии» девятым подряд.

В ещё одном матче «Нью-Йорк Айлендерс» уверенно победил «Ванкувер Кэнакс» — 5:2. Нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров результативными действиями не отметился.