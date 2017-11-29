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«Лос-Анджелес» в гостях победил «Детройт», Копитар набрал 3 очка

Хоккей

«Лос-Анджелес Кингз» уверенно обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Анже Копитар (40-я и 53-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Дастин Браун (38) и Адриан Кемпе (41). Копитар также отметился результативной передачей, набрав в сумме 3 (2+1) очка. За «Детройт» гол забил Майк Грин (15).

Отметим, что это поражение стало для «Ред Уингз» пятым подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2017, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
1 : 4
1:0, 0:2, 0:2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Грин (Хельм, Нильсен) – 14:12 (5x5), 1:1 – Браун (Копитар, Форборт) – 37:43 (5x5), 1:2 – Копитар (Даути, Мартинес) – 39:53 (5x4), 1:3 – Кемпе (Фантенберг, Габорик) – 40:58 (5x5), 1:4 – Копитар (Даути, Маззин) – 52:17 (5x5)
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