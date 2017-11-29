«Лос-Анджелес» в гостях победил «Детройт», Копитар набрал 3 очка

«Лос-Анджелес Кингз» уверенно обыграл «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Анже Копитар (40-я и 53-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Дастин Браун (38) и Адриан Кемпе (41). Копитар также отметился результативной передачей, набрав в сумме 3 (2+1) очка. За «Детройт» гол забил Майк Грин (15).

Отметим, что это поражение стало для «Ред Уингз» пятым подряд.