4 российских судьи обслужат матчи ОИ-2018

Четыре российских арбитра обслужат матчи Олимпийских игр 2018 года. Об этом информирует официальный сайт Международной федерации хоккея.



В общей сложности вызов на матчи Олимпийских игр 2018 года получили 47 арбитров из 13 стран. Россию на турнире в Пхёнчхане представят главные судьи Роман Гофман иКонстантин Оленин, а также линейные арбитры Глеб Лазарев и Александр Отмахов.



Наибольшее представительство у арбитров из США — семь человек, далее следуют Финляндия и Швеция — эти страны на ОИ-2018 представляют по шесть человек.

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