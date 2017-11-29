Оправившийся от травмы форвард «молодёжки» Каюмов набрал первое очко в КХЛ

«Локомотив» громит «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:0 после двух периодов. Третий гол ярославской команды забил Егор Фатеев с передачи Артура Каюмова. Этот голевой пас форварда молодёжной сборной России Каюмова — первое очко на уровне КХЛ. Хоккеист оправился от травмы и ранее принял участие в матче с «Куньлунем».

Форвард «молодёжки» Каюмов впервые сыграет за «Локомотив» после травмы

До этого матча Каюмов провёл 12 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и не набрал очков. Также на его счету 4 матча в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги и одна заброшенная шайба. В прошлом сезоне Каюмов провёл 4 матча в КХЛ.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.