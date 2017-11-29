«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в «зелёном дерби», прервав серию поражений

«Ак Барс» проиграл второй матч «зелёного дерби», дома уступив «Салавату Юлаеву». 22 ноября в Уфе казанцы разгромили «Салават» со счётом 5:0. Казанская команда прервала трёхматчевую серию побед и четырёхматчевую серию с набранными очками. «Салават» прервал свою серию поражений на отметке в два матча, однако в последних восьми матчах команда потерпела шесть поражений.



Первая двадцатиминутка голов не принесла, а в начале второй Антон Бурдасов вывел «Салават» вперёд. Этот гол оказался победным и единственным.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.