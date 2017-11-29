Никитин: гол Шумакова придал импульс «Куньлуню», такие голы украшают хоккей

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы подопечных над «Куньлунем» со счётом 3:1.

ЦСКА победил «Куньлунь» и выиграл шестой матч подряд

«Нас немного расслабил второй гол. Соперник добавил, игра была равной. Третий период провели получше, контролировали ход матча. У Шумакова был красивый гол, который придал импульс команде соперника. С другой стороны, такие голы украшают хоккей, они нравятся болельщикам.

Нестеров приболел, сейчас восстанавливается, в следующей игре он сыграет. Нужно ли усиление команде? Это наша внутренняя кухня, всё увидите 27-го числа», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.