Скабелка — о четвёртом поражении «Авангарда»: за хорошую игру очков не дают

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от СКА со счётом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Хороший матч, решило исход встреч, как приятно говорить сейчас, исполнительское мастерство спецбригад. Мы не забили в большинстве, а СКА забил. За хорошую игру очков не дают, мы расстроены», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА одолел «Авангард» во 2-й раз в сезоне и выиграл седьмой матч подряд

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