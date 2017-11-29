Квартальнов: первый «сухарь» при мне в ярославских матчах, это здорово

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов после уверенной победы над астанинским «Барысом" (5:0).

«Конечно, мы довольны результатом. Здорово, что сыграли на ноль. Это первый «сухарь» при мне в ярославских матчах. Наверное, всё предрешили быстрые голы в начале матча, потом довели до конца, у Судницина — «сухарь», молодец.

Как уже говорил, кому-то даётся шанс — одна игра, кому-то — 10, кому-то — 15. Мы практически этим составом играли с «Куньлунем», там тоже было непросто. Ребята — молодцы, пользуются шансом. Но спорт тем и хорош, что надо доказывать каждый день. Если ты засыпаешь с мыслью, что всё сделал, а завтра уже не надо, то это не так – завтра надо снова работать.

Сыграли без удалений? Мы грамотно сыграли, понимали, что «Барыс» здорово играет в большинстве, определённый акцент был на это сделан. Наверное, впервые не удалились, это здорово. Мысли о матчах два дня подряд были и во время игры, и до. Есть специальный план, по которому мы готовились», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.