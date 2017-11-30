Задоров был признан третьей звездой матча с «Виннипегом»

«Колорадо Эвеланш» на своём льду переиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 3:2 ОТ.

Защитник «Эвеланш» Никита Задоров был признан третьей звездой этого матча регулярного чемпионата НХЛ. На счету российского игрока заброшенная шайба. 22-летний россиянин отличился во второй игре подряд. Всего в 18 матчах сезона Задоров забросил три шайбы и отметился двумя голевыми передачами.

Видео гола Задорова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.