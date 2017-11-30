Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 7 минут Якупова, ноль бросков Тарасенко

В ночь с 29 на 30 ноября мск в НХЛ было сыграно 4 матча, в которых приняли участие 9 российских хоккеистов. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв отметились результативными передачами, голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов одержал восьмую победу в сезоне — он отразил 31 бросок из 33 в матче с «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ) при проценте отражённых бросков 94. Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко впервые в регулярном чемпионате не нанёс ни одного броска в створ ворот соперника, а нападающий «лавин» Наиль Якупов установил личный антирекорд сезона, получив от тренеров лишь 7 минут 49 секунд игрового времени. Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в матче с «Бостон Брюинз» (2:3) отразил 33 броска из 36 при проценте отражённых бросков 92.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+1
|0
|1
|-2
|21.53
|0
|0
|0
|Наместников (н)
|«Тампа-Бэй»
|0
|0
|0
|-2
|19.29
|2 из 7
|2
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+1
|2
|0
|0
|16.30
|0
|2
|0
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|1+0
|0
|1
|0
|18.09
|0
|2
|0
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|0
|0
|-1
|07.49
|0
|1
|0
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|0
|0
|19.15
|0
|1
|1
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0
|0
|0
|0
|14.39
|0
|0
|1