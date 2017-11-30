Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 7 минут Якупова, ноль бросков Тарасенко

В ночь с 29 на 30 ноября мск в НХЛ было сыграно 4 матча, в которых приняли участие 9 российских хоккеистов. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв отметились результативными передачами, голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов одержал восьмую победу в сезоне — он отразил 31 бросок из 33 в матче с «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ) при проценте отражённых бросков 94. Форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко впервые в регулярном чемпионате не нанёс ни одного броска в створ ворот соперника, а нападающий «лавин» Наиль Якупов установил личный антирекорд сезона, получив от тренеров лишь 7 минут 49 секунд игрового времени. Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в матче с «Бостон Брюинз» (2:3) отразил 33 броска из 36 при проценте отражённых бросков 92.

События дня НХЛ. Кучеров перестал забивать. Что происходит? Александр Овечкин снова фаворит снайперской гонки?

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