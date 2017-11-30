Житник: в «Колорадо» очень многое зависит от вратаря Варламова

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал текущую ситуацию в «Колорадо Эвеланш».

Житник: у Тротца есть месяц, чтобы снять внутренние напряжения в «Вашингтоне»

«На стыке веков «Колорадо» был одним из лидеров НХЛ, но затем наступил кризис. В прошлом сезоне в «Эвеланш» вообще был тихий ужас, и тогда знаменитый капитан «Колорадо» великих времён Джо Сакик, теперь отвечающий за формирование команды, основательно перетряхнул состав. И, видимо, вспомнил о русской пятёрке «Детройта», в своё время попортившей «Колорадо» столько крови. В клубе очень многое зависит от вратаря Варламова. Да, по уровню игры он, наверное, недотягивает до одного из лучших вратарей НХЛ Бобровского, но, тем не менее, оба — явные лидеры своих команд. Заметил, что если Варламов проводит матч без ошибок, то «Колорадо» цепляется за результат и претендует на победу в каждом матче. Но если в игре голкипера есть одна-две помарки, то команда просто валится.

Якупов начинает проявлять себя как забивной форвард, но выводы можно будет делать только зимой. Вообще аура первого номера драфта на Якупова давит. Титул лучшего юниора в первые годы после драфта даёт тебе особые возможности, гарантирует статус и игровое время. Но если ты не оправдываешь ожиданий, то он уже работает против тебя.

Молодой форвард Каменев получил травму в первом же матче после обмена из фарм-клуба «Нэшвилла», защитник Миронов вчера отправился в АХЛ за игровой практикой. Хоккеистом основы остаётся другой молодой защитник Задоров, который старается играть в силовой хоккей и не прочь сбросить перчатки. 15-20 лет назад этого гренадёра оторвали бы с руками в любом клубе НХЛ, но сейчас хоккей здесь очень сильно изменился: габариты, умение подраться ценятся намного меньше. Поэтому Задорову имеет смысл добавить в маневренности и созидании, уходить от столкновений и штрафных минут. Как в матче с «Виннипегом», когда в концовке он смог перевести игру в победный овертайм. Шансы на крайне конкурентном Западе не велики и очень сильно зависят от игры Варламова. Но сам факт того, что после кошмарного прошлого сезона «Колорадо» претендует на плей-офф, говорит о многом. Похоже, худшие времена у команды позади», — цитирует Житника Russia-Hockey.