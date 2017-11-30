The Hockey News: ИИХФ боится, что Олимпиада пройдёт и без НХЛ, и без России

Обозреватель авторитетного издания The Hockey News Джаред Клинтон прокомментировал недавнее заявление Международной федерации хоккея о необходимости допустить до Олимпийских игр в Пхёнчхане всех чистых российских спортсменов.

Федерации хоккея шести стран попросили Фазеля допустить Россию до ОИ-2018

«Запрет на участие всем российским спортсменам в Олимпийских играх может нанести Олимпиаде-2018 невероятный урон, особенно это касается мужского хоккейного турнира. Учитывая решение НХЛ не отпускать своих игроков, значительное число участников должны были бы представлять Континентальную лигу. Такие страны, как США, Швеция, Чехия, Финляндия и Канада, обратили своё внимание на КХЛ в поисках потенциальных кандидатов, но затем появились разговоры о возможном запрете, если России не позволят участвовать. ИИХФ надеется, что любые дальнейшие санкции в адрес российских спортсменов не коснутся хоккея, поскольку олимпийский турнир и так очень много потерял, не получив игроков из НХЛ», — отмечает Клинтон.

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