Рыбин: 900 матчей — большая цифра, останавливаться не собираюсь

Нападающий «Северстали» Максим Рыбин прокомментировал тот факт, что провёл 900 матчей в чемпионатах России.

«Достаточно большая цифра, много сезонов позади. Останавливаться не собираюсь. Надеюсь, лучшие игры впереди. Есть к чему стремиться.

Сезон интересный. Много команд претендует на попадание в восьмёрку. Выиграл один матч — поднялся на пятое место, проиграл — опустился на девятое. Нет шанса на ошибку, так играть интересно. Стараешься каждый матч играть как последний», — передаёт слова игрока пресс-служба клуба.

Также видео доступно на официальном канале «Северстали» в YouTube.