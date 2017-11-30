Йео: может, «Сент-Луис» зациклился на серии поражений «Анахайма»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Майк Йео прокомментировал поражение от «Анахайм Дакс» (2:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Форвард «Блюз» Владимир Тарасенко впервые в этом сезоне не нанёс ни одного броска в створ.

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«Может, мы зациклились на серии поражений «Анахайма», я не знаю. Мы много говорили об этом. Мы знали, что соперник выйдет биться, жёстко прессинговать. Наша команда не соответствовала сопернику в плане настроя», — цитирует Йео официальный сайт Национальной хоккейной лиги.