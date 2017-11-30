Главный арбитр КХЛ — о дисквалификации Голышева: он сделал судье подсечку сзади

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал дисквалификацию нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева на три игры.



«Я очень уважительно отношусь к Анатолию Голышеву. Как к профессионалу и хоккеисту. Бывают такие моменты. С судейской точки зрения могу сказать, что лайнсмен вбросил шайбу, находился на своём рабочем месте. Никуда не двигался, стоял. Анатолий побежал и сзади сделал ему подсечку. Может, со стороны Голышева это и было случайно, но момент есть на видео, он так трактуется, СДК принял такое решение», — сказал Анисимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.