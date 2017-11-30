Крикунов: попросил ребят помочь Коваржу получить «сухарь», но он справился сам

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с «Северсталью», в котором его команда разгромила соперника со счётом 5:0.



«Мы настраивались, это последняя игра домашней серии, нам хотелось выиграть. Опять мы начали не очень хорошо, проиграли первый период по броскам, потом немного подправили. Хорошо, что забили. Во втором забили ещё пару голов и по броскам более-менее. Перед третьим периодом попросил ребят сыграть нормально хоть один период, по броскам перебросать. Хорошо сыграли. Последние шесть секунд Торченюка попросил помочь Коваржу доиграть на ноль. Так помогли, что Якубу пришлось два раза за эти шесть секунд вытаскивать шайбы. Хорошо, что он сам справился с этим. Болельщики помогли нам, немного подогнали. Хороший гол очень забили, когда Чайковски забивал. Всей командой разыграли, Торченюк, Симаков, Гареев и обратно Чайковски. Хорошая комбинация. Закончили серию на мажорной ноте, готовимся дальше.



Большинство не получалось. Противник хорошо играл. Большинство получается, когда имеешь какое-то преимущество перед противником», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

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