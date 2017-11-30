«Локомотив» обыграл «Югру», для которой поражение стало девятым подряд

В Ярославле местный «Локомотив» одержал победу над ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась со счётом 3:1. Команда Дмитрия Квартальнова выиграла три матча кряду, подопечные Анатолия Емелина не побеждают на протяжении девяти игр подряд.



В составе команды хозяев голами сумели отметиться Даниил Апальков, Денис Мосалёв и Павел Коледов. Единственную заброшенную шайбу гостей записал на свой счёт Антон Королёв.

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