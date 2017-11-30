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«Локомотив» обыграл «Югру», для которой поражение стало девятым подряд

Хоккей

В Ярославле местный «Локомотив» одержал победу над ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась со счётом 3:1. Команда Дмитрия Квартальнова выиграла три матча кряду, подопечные Анатолия Емелина не побеждают на протяжении девяти игр подряд.

В составе команды хозяев голами сумели отметиться Даниил Апальков, Денис Мосалёв и Павел Коледов. Единственную заброшенную шайбу гостей записал на свой счёт Антон Королёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2017, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 1
1:1, 1:0, 1:0
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 – Королёв (Неколенко, Савинайнен) – 05:47 (5x5), 1:1 – Апальков (Аверин, Мосалёв) – 07:01 (5x5), 2:1 – Мосалёв (Апальков) – 20:38 (5x5), 3:1 – Коледов – 51:02 (5x3)

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