В. Воробьёв: Анисин сегодня приносил пользу, ждём от него больше креатива

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итог встречи с «Сибирью» (6:4).



«Нашли гол в первом периоде, контролировали игру в третьем, но полностью провалили второй. Почему? Трудно сказать. Стали проигрывать в единоборствах, в обороне, в столкновениях. Рад, что после второго периода ребята смогли переломить ход игры. Миша Анисин вышел после травмы, забил гол, приносил пользу. Ждём от него больше креатива.



Разные по результативности игры? В разном состоянии проводили предсезонку. Сейчас постоянно травмы вмешиваются. Вот Анисин только что восстановился, Миша Бицадзе, в следующей игре Карсумса ждём. Самое главное — прибавлять. Появляется конкуренция в составе», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Тарасов.

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