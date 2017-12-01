Кузнецов забросил свою 60-ю шайбу в НХЛ, Орлов набрал 100-е очко

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов открыл счёт в домашнем матче с «Лос-Анджелес Кингз». Ассистентом при взятии ворот выступил ещё один россиянин «столичных» Дмитрий Орлов. Этот гол стал седьмым для форварда в текущем сезоне и шестидесятым в 287 матчах НХЛ.

Юбилейное личное достижение установил и Орлов, это очко стало сотым (22+78) в 309 встречах защитника в НХЛ.

По итогам первого периода матча в Вашингтоне соперники не выявили сильнейшего (1:1).

Видео гола Кузнецова можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.