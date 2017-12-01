Даути: никогда так не уставал, кажется, весь матч оборонялся против Овечкина

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути прокомментировал победу в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:2) и отметил, что ему понравилось играть против звена Александра Овечкина.

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«Против них так тяжело играть. Я в жизни так никогда не уставал. Ощущения как будто я весь матч провёл в собственной зоне, играя против звена Овечкина. Это было классно. Я живу ради таких вещей. Они не набрали очков. Даже не знаю, смог ли сам хоть раз бросить по воротам, но мы закрыли это звено. Они особо ничего не создали», — цитирует Даути журналист AP Стивен Уайно.

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