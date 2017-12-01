Итоги игрового дня НХЛ для россиян: дубль Кузнецова и "-2" Овечкина

В ночь с 30 ноября на 1 декабря мск в НХЛ было сыграно 7 матчей, в которых приняли участие 9 российских хоккеистов. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал дубль, а Александр Овечкин прервал трёхматчевую серию с заброшенными шайбами и заработал показатель полезности "-2. Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин набрал первое очко за результативность в дебютном матче в нынешнем сезоне, сделав результативную передачу. Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов установил личный рекорд сезона по времени, проведённом на льду, — 20 минут 47 секунд.
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Владимир Тарасенко вывел «Сент-Луис» в лидеры НХЛ, а Николая Голдобина вызвали в «Ванкувер».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|0
|4
|0
|20.06
|6 из 10
|0
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|4
|-2
|21.47
|0
|1
|0
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+1
|0
|1
|+2
|13.02
|0
|0
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|1
|0
|0
|19.00
|0
|2
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|0
|2
|+1
|20.47
|12 из 25
|2
|0
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|0+0
|0
|2
|-1
|12.23
|0
|1
|1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|2
|0
|24.21
|0
|1
|0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|2
|-1
|25.03
|0
|0
|2
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+0
|0
|0
|0
|18.12
|0
|2
|1