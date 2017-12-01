Итоги игрового дня НХЛ для россиян: дубль Кузнецова и "-2" Овечкина

В ночь с 30 ноября на 1 декабря мск в НХЛ было сыграно 7 матчей, в которых приняли участие 9 российских хоккеистов. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал дубль, а Александр Овечкин прервал трёхматчевую серию с заброшенными шайбами и заработал показатель полезности "-2. Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин набрал первое очко за результативность в дебютном матче в нынешнем сезоне, сделав результативную передачу. Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов установил личный рекорд сезона по времени, проведённом на льду, — 20 минут 47 секунд.

События дня НХЛ. Безумный Кузнецов творил чудеса, но не спас «Вашингтон» «Столичным» забил даже «стеклянный» Габорик.

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