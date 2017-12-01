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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: дубль Кузнецова и "-2" Овечкина

Хоккей

В ночь с 30 ноября на 1 декабря мск в НХЛ было сыграно 7 матчей, в которых приняли участие 9 российских хоккеистов. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал дубль, а Александр Овечкин прервал трёхматчевую серию с заброшенными шайбами и заработал показатель полезности "-2. Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин набрал первое очко за результативность в дебютном матче в нынешнем сезоне, сделав результативную передачу. Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов установил личный рекорд сезона по времени, проведённом на льду, — 20 минут 47 секунд.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Кузнецов (н)«Вашингтон»2+004020.066 из 1000
Овечкин (н)«Вашингтон»0+004-221.47010
Голдобин (н)«Ванкувер»0+101+213.02000
Радулов (н)«Даллас»0+010019.00020
Анисимов (н)«Чикаго»1+002+120.4712 из 2520
Слепышев (н)«Эдмонтон»0+002-112.23011
Орлов (з)«Вашингтон»0+102024.21010
Зайцев (з)«Торонто»0+002-125.03002
Емелин (з)«Нэшвилл»0+000018.12021
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