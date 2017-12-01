OHL: 6 очков россиян не помогли «Питерборо» в игре против «Су-Сента»

Российские игроки клуба OHL «Питерборо Питс» набрали 6 очков за результативность в матче против «Су-Сент-Мари», однако их команда потерпела поражение со счётом 5:7.

Нападающий Никита Коростелёв забросил шайбу и сделал голевую передачу, доведя текущую серию с набранными очками до 5 матчей. В 5 последних играх на его счету 6 (1+5) очков.

Защитник Глеб Бабинцев отметился голевой передачей при показателе полезности "+2", нападающий Семён Дер-Аргуцинцев сделал 2 голевые передачи, а нападающий Павел Гоголев набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности "+2".

Видео лучших моментов матча доступно на официальном сайте лиги.

Никита Коростелёв, родился 8 февраля 1997 года в Москве.



Воспитанник московской команды «Белые Медведи», переехал в Канаду в сезоне-2011/12, где сначала выступал в различных юношеских командах, а с сезона-2013/14 стал играть в OHL. Провёл 247 матчей за «Сарнию» и «Питерборо» и набрал 226 (103+123) очков. В этом сезоне на его счету 29 (10+19) баллов в 24 играх.