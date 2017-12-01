«Трактор» расторг контракт с Кольцовым

«Трактор» расторг контракт с Кириллом Кольцовым по обоюдному согласию сторон. Клуб благодарит защитника за совместную работу и желает удачи в дальнейшей карьере, сообщается на официальном сайте команды.

«Сменки реже, деньги те же». Как «Трактор» пытается избавиться от Кольцова Из списка отказов Кирилла Кольцова никто не возьмёт. Объясняем, почему.

Кирилл Кольцов перешёл в «Трактор» перед сезоном 2016/2017. За 66 матчей в «регулярке» и плей-офф он набрал 34 очка (13+21) при показателе полезности «+7». В текущем сезоне Кольцов провел 29 матчей, набрав в них 9 (1+8) очков при показателе полезности «-18».

Кольцов является чемпионом России 2008 года и обладателем Кубка Гагарина 2011 года в составе «Салавата Юлаева».

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