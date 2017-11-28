Губарев — о Кольцове: хотели расстаться полюбовно, но не договорились с агентом

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал помещение Кирилла Кольцова в список отказов.



«Вы же сами понимаете, когда показатель полезности «-18»… Как нам вести себя дальше? Это первое. Второе, мы пытались договориться с его агентом, чтобы расстаться полюбовно, по обоюдной выгоде. Но не получилось. Поэтому момент был затянут, только сегодня приняли решение поместить его в список отказов», — сказал Губарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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«Трактор» отправил в список отказов защитника Кирилла Кольцова