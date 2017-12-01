Гомоляко: не считаю, что в 6 пропущенных шайбах виноват только Салак

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировал слова главного тренера «Сибири» Павла Зубова о будущем голкипера Александра Салака после матча с московским «Динамо» (4:6).

П. Зубов — о будущем Салака в «Сибири»: это внутренняя кухня, без комментариев

«А чем вам ответ Зубова не понравился? Думаю, что он правильно ответил. Это дело клуба, и как всё выглядит, знает только клуб. Возможно, сам Павел тоже не владеет информацией. Если «Сибирь» захочет избавиться от Салака, то это решение будет приниматься всеми вместе, включая Кирилла Валерьевича Фастовского. Все вместе сядут и примут решение. Я не считаю, что в шести пропущенных шайбах в матче с «Динамо» виноват только Салак. Оборона сыграла слабо в третьем периоде, так что винить одного вратаря не стоит», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

В нынешнем сезоне Салак одержал 10 побед в 27 играх «Сибири», пропуская в среднем за игру 2,67 шайбы при проценте отражённых бросков 91,2.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»