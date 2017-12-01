«Витязь» нанёс «Куньлуню» девятое поражение подряд

«Витязь» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 2:1, китайская команда проиграла девятый матч подряд.



Первый период прошёл безрезультативно, а в начале второй двадцатиминутки команды обменялись заброшенными шайбами. Александр Никулин открыл счёт, а вскоре Павел Воробей восстановил равенство. В третьем игровом отрезке Алексей Макеев реализовал большинство, вновь выведя хозяев вперёд. Его шайба стала победной.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.