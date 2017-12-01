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«Витязь» нанёс «Куньлуню» девятое поражение подряд

Хоккей

«Витязь» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 2:1, китайская команда проиграла девятый матч подряд.

Первый период прошёл безрезультативно, а в начале второй двадцатиминутки команды обменялись заброшенными шайбами. Александр Никулин открыл счёт, а вскоре Павел Воробей восстановил равенство. В третьем игровом отрезке Алексей Макеев реализовал большинство, вновь выведя хозяев вперёд. Его шайба стала победной.

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КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
2 : 1
0:0, 1:1, 1:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Никулин (Афиногенов, Макеев) – 20:08 (5x5), 1:1 – Воробей (Хлыстов, Ибрагимов) – 22:06 (5x5), 2:1 – Макеев (Афиногенов, Никулин) – 43:29 (5x4)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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