Итоги дня МХЛ: «Спартак» одолел «Чайку», продлив серию побед до семи игр

1 декабря в регулярном чемпионате МХЛ прошло четыре матча.

«Крылья Советов» обыграли «Атлантов» со счётом 3:2.



В составе победителей авторами голов стали Павел Рыженьков, Владимир Михасёнок и Никита Каптелин. В составе «Атлантов» отличились Дмитрий Колегов и Павел Правило.

МХК «Динамо» одержало победу в матче со «СКА-Серебряные Львы» со счётом 6:3.

У московской команды забили Денис Толпегин, Андрей Прибыльский, Максим Леонов, Хассан Аль-Джилалуи, Андрей Широченко и Илья Круглов. У питерцев дубль оформил Сергей Тюнеев, ещё один гол забил Владислав Куликов.

МХК «Спартак» в овертайме одолел «Чайку» со счётом 3:2 и продлил серию побед до семи игр. «Чайка» проиграла восьмой матч кряду.



Голы нижегородцев на свой счёт записали Данила Платонов и Захар Шабловский. У красно-белых в основное время отличились Александр Авксентьев и Егор Кузьменко, а победный гол забил Антон Первов.

«Омские Ястребы» проиграли «Толпару» со счётом 1:4, их серия поражений насчитывает уже пять матчей.



Роман Баданин вывел омичей вперёд, после чего забивали только уфимцы — Ильдар Абдеев, Павел Синявский, Михаил Котляревский и Ранис Миргалиев.