Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Итоги дня МХЛ: «Спартак» одолел «Чайку», продлив серию побед до семи игр

Хоккей

1 декабря в регулярном чемпионате МХЛ прошло четыре матча.

«Крылья Советов» обыграли «Атлантов» со счётом 3:2.

В составе победителей авторами голов стали Павел Рыженьков, Владимир Михасёнок и Никита Каптелин. В составе «Атлантов» отличились Дмитрий Колегов и Павел Правило.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 19:30 МСК
Крылья Советов
Москва
3 : 2
0:0, 2:0, 1:2
Атланты
Московская область
1:0 – Рыженьков (Каптелин) – 21:24 (5x5), 2:0 – Михасёнок (Каптелин, Рыженьков) – 28:43 (5x4), 2:1 – Колегов (Дудкин) – 47:52 (5x5), 3:1 – Каптелин (Михасёнок, Порошин) – 48:22 (5x5), 3:2 – Правило (Тарлецкий, Клепко) – 56:48 (5x4)

МХК «Динамо» одержало победу в матче со «СКА-Серебряные Львы» со счётом 6:3.

У московской команды забили Денис Толпегин, Андрей Прибыльский, Максим Леонов, Хассан Аль-Джилалуи, Андрей Широченко и Илья Круглов. У питерцев дубль оформил Сергей Тюнеев, ещё один гол забил Владислав Куликов.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 19:00 МСК
МХК Динамо
Москва
6 : 3
1:1, 3:1, 2:1
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
0:1 – Тюнеев (Шляхтов, Калмыков) – 04:20 (5x5), 1:1 – Толпегин – 05:11 (5x5), 2:1 – Прибыльский (Толпегин) – 23:26 (5x5), 3:1 – Леонов (Муранов, Озеров) – 28:09 (5x5), 4:1 – Аль-Джилауи (Никоноров, Кацевич) – 32:16 (5x5), 4:2 – Тюнеев (Шляхтов, Чернов) – 35:55 (5x5), 4:3 – Куликов (Бринкман, Куянов) – 41:54 (5x5), 5:3 – Широченко – 55:35 (5x5), 6:3 – Круглов (Казаманов) – 59:15 (en)

МХК «Спартак» в овертайме одолел «Чайку» со счётом 3:2 и продлил серию побед до семи игр. «Чайка» проиграла восьмой матч кряду.

Голы нижегородцев на свой счёт записали Данила Платонов и Захар Шабловский. У красно-белых в основное время отличились Александр Авксентьев и Егор Кузьменко, а победный гол забил Антон Первов.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 1:0
Чайка
Нижний Новгород
1:0 – Авксентьев (Кузнецов, Миллер) – 23:20 (5x5), 1:1 – Платонов (Поносов, Шабловский) – 27:51 (5x5), 1:2 – Шабловский – 42:00 (5x5), 2:2 – Кузьменко (Булимов, Сорокин) – 48:30 (5x4), 3:2 – Первов (Тришин, Розанов) – 60:44 (5x5)

«Омские Ястребы» проиграли «Толпару» со счётом 1:4, их серия поражений насчитывает уже пять матчей.

Роман Баданин вывел омичей вперёд, после чего забивали только уфимцы — Ильдар Абдеев, Павел Синявский, Михаил Котляревский и Ранис Миргалиев.

МХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2017, пятница. 16:30 МСК
Толпар
Уфа
4 : 1
3:1, 0:0, 1:0
Омские Ястребы
Омская область
0:1 – Баданин (Баданин) – 08:51 (5x5), 1:1 – Абдеев (Аскаров) – 13:47 (5x5), 2:1 – Синявский (Котляревский, Сытый) – 18:30 (5x5), 3:1 – Котляревский (Петрищев) – 19:57 (5x5), 4:1 – Миргалиев (Сорокин, Абдеев) – 49:57 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент